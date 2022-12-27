Erkekler Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de sürüyor

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​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Erkekler Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de devam ediyor.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilen organizasyona 7 ilden, 15 takım ve 150 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, kentin her köşesinde farklı spor organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dün başlayan yarışmanın 3 gün boyunca devam edeceğini anlatan İlman, "Bu turnuvanın sonucunda şampiyon olanlar milli takıma seçilip Türkiye'yi yurt dışında temsil edecekler. Yapılan turnuvalarla Denizli'yi kriket sporunda bir merkez haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta ise şampiyonaya katılanlara başarılar diledi.

30 Aralık'ta sona erecek şampiyona, farklı illerden gelen kulüplerin karşılaşmalarıyla devam ediyor.





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