Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: TFF Başkanı ile görüşeceğim!

"BEŞİKTAŞ LEHİNE KARAR VERDİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Ertuğrul Doğan "90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı." dedi.