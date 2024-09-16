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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Aksaray'da akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü

        Aksaray Eskil'de damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:32
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        Akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.

        YÜKÜNÜ BOŞALTMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

        Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl götürdüğü Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltırken damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Aksaray
        #Eskil
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