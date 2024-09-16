Aksaray'da akıma kapılan kamyon sürücüsü öldü
Aksaray Eskil'de damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü, akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyon damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.
YÜKÜNÜ BOŞALTMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDI
Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl götürdüğü Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltırken damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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