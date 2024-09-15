Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi

Milli aralar iyi seri yakalayan takımlar için handikap olarak görülürken kötü gidenler için hele bir de hoca da değiştirdiyse avantaja dönüşebilir. Bir tarafta 3'te 3'le lige başlayan Beşiktaş, diğer tarafta ise ilk 2 maçında gol dahi atamayan ve göreve Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor olunca akıllara da ilk olarak bu geliyordu. Yaklaşık 1 sene önce Beşiktaş'tan ayrılan Güneş'in efsanesi olduğu Trabzonspor'da 5. dönemindeki ilk maçının Beşiktaş'la olması ise kaderin bir cilvesiydi.

Yeni transfer Joao Mario, hafta boyunca beklendiği gibi sahadaydı ama Rashica'nın solda olduğu dizilimde Beşiktaş beklenen hücum etkinliğinden uzaktaydı. Trabzonspor iyi başlasa da 13. dakikada Visca'nın kırmızı kartı geldi. Ancak bordo-mavililer, yine de 4 dakika sonra duran topta Okay ile golü buldu. 10 kişi kalmasına rağmen direnci devam eden Trabzonspor karşısında Rashica sağa geçince işlemeye başladı Beşiktaş. Rafa Silva bu kez Svensson ile kurduğu bağlantıyla tehlikeyi başlattı, Gedson ise golcülügünü yine gösterdi skor dengelendi. REKLAM