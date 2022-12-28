Denizli'de şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakan Altıok Köz idaresindeki 35 Y 9964 plakalı panelvan, Kocabaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Şarampole savrulduktan sonra toprak yığınına çarparak duran aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan sürücü ile yanındaki Ali Efendi Köz ve Metin Hasret Köz (22), itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Hasret Köz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.