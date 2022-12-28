Denizli'de şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakan Altıok Köz idaresindeki 35 Y 9964 plakalı panelvan, Kocabaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Şarampole savrulduktan sonra toprak yığınına çarparak duran aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



​​​​​​​Panelvanda sıkışan sürücü ile yanındaki Ali Efendi Köz ve Metin Hasret Köz (22), itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Hasret Köz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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