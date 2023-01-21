Kale'de tütün üreticileri 100 liralık taban fiyat talep etti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde tütün üreticileri, ürüne 100 liralık taban fiyat talebinde bulundu.



İlçe merkezinde toplanan çok sayıda tütün üreticisi, alıcı firmaların düşük fiyat verdiği ürünün fiyatının artırılmasını talep etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün de katıldığı programda konuşan tütün üreticisi Muttalip İbileme, üreticinin 80 liraya mal ettiği tütünü aracı şirketlerin 55 liradan almaya çalıştığını ileri sürerek taban fiyatın 100 lira olması gerektiğini söyledi.

İbileme, fiyatlar istedikleri seviyeye gelmezse ellerindeki tütünleri vermeyeceklerini de belirtti.





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