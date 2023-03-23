Denizli'de 5 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde 5 farklı hırsızlık olayının faili olduğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, yaptığı araştırmada, 3 ayrı evden yapılan hırsızlığın yanı sıra Orman İşletme Şefliğinden yangın söndürme hortumları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi deposundan su motoru çalınması olaylarının failinin E.Y. (35) ile A.D. (39) olduğunu belirledi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yangın söndürme hortumları, su motoru, mini buzdolabı, mini fırın ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar ceviz ile badem ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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