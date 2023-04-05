Ramazan davulcusu kadın, köylüleri sahura 2 torunuyla birlikte gezerek kaldırıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 65 yaşındaki Fatma Akan, iki torunuyla birlikte, köyde sahur vakti davul çalıp mani söylüyor.

Kınıkyeri Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akan, yaklaşık 5 yıl önce ramazan davulculuğu yapmaya başladı.

Akan, bu yıl yanına aldığı torunları Meryem (13) ve Muharrem Çiftçi (11) yardımıyla da davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor.

Akan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir geleneği yaşatmak ve mahalleliye bunu hissettirmek amacıyla davul çalmaya başladığını söyledi.

Ramazan davulculuğunun yüzlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirten Akan, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Babam da davulcuydu. Yaklaşık 1 saat süresince davul çalarak köylümüzü sahura uyandırıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. " dedi.

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