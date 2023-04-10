Denizli'de 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede 530 çiftçiye 40 bin zeytin fidanı dağıtımına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 7 ilçede 530 çiftçiyi kapsayan yüzde 75 hibeyle 40 bin sertifikalı zeytin fidanı hibe projesi hazırladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk zeytin fidanı dağıtım töreni Kale ilçesinde yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu desteğimizle 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak. Biz istiyoruz ki ekilmedik, dikilmedik yer kalmasın." dedi.



Boş arazilerin tarımsal üretime dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Zolan, projenin, Babadağ, Beyağaç, Buldan, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde hayata geçirileceğini kaydetti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar ise kentte 81 bin dekar alanda 2 milyonun üzerinde zeytin ağacında üretim yapıldığını ifade ederek, bu tür projelerin bu alandaki potansiyeli artıracağını dile getirdi.



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