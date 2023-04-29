Kanser tedavisi gören Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ameliyat edildi

DENİZLİ (AA) - Kanser tedavisi gören Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve 63 gün görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, boynuna asılı olan kemoterapi şişesiyle buradaki görevine devam etti.

Kolon kanseriyle mücadele ederken deprem bölgesinde çalışmalara katılan Vali Atik, görevinin sona ermesinin ardından tedavi için gittiği İstanbul'daki özel bir hastanede operasyon geçirdi.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, başarılı bir ameliyatın ardından taburcu edildiğini belirtti.

Tedavi sürecini en güçlü şekilde yürütmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Şifa dileklerini ileten arkadaşlarıma, dostlarıma, Denizlili hemşehrilerime, Hataylı vatandaşlarımıza ve ülkemizin dört bir yanından ulaşan ilgisini ve duasını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek, insana sayısız derdi unutturacak kadar büyük bir zenginlik. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Ayrıca bu süreçte bana büyük desteği olan eşim Fulya Atik'e, aileme, her an yanımda olup bizleri yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarıma, ayrıca tedavi sürecini birlikte planladığımız, ameliyatımı sorunsuz gerçekleştiren Prof. Dr. Oktar Asoğlu hocama ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.