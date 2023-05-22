Denizli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Kervansaray Mahallesi'ndeki bazı mazgalların dolması sebebiyle Acıpayam Bulvarı'nın bir kısmının suyla dolmasına neden oldu.

Bulvarda ilerleyen bazı araçlar mahsur kaldı, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Zeytinköy Mahallesi'nde bazı ara sokaklardaki taş ve kumlar yola sürüklendi, parke taşları söküldü.

İtfaiye ve belediye ekipleri, bölgede çalışma yaparak vatandaşlara yardımcı oldu.

Trafik ekipleri de su baskını olan güzergahlarda trafik akışını kontrollü sağladı.

- Trafik kazaları meydana geldi

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi yakınlarında A.G'nin kullandığı 20 RP 733 plakalı hafif ticari araç ile O.Ü. yönetimindeki 34 NS 777 plakalı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü hastanelerde tedavi altına alındı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde kara yoluna devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

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