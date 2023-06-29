Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Dımbazlar mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile yanındaki E.E. Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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