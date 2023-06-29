Denizli'de yıldırım isabet eden 27 koyun telef oldu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde Halil Korkmaz'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.

Mahalle muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sürüdeki 27 koyunun telef olduğu belirlendi.​​​​​​​

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