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        Denizli'de trafik kazasında 2 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:23
        Denizli'de trafik kazasında 2 kişi öldü

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Adem Uzuner'in (45) kullandığı 20 RK 609 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Uzuner ile araçtaki Fevzi Maden'in (45) öldüğünü belirledi.

        Cenazeler incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin çalışmak için tarlaya gittikleri öğrenildi.

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