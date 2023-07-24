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        Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:47
        Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Hasan Hüseyin Kara'nın kullandığı 07 BEZ 37 plakalı otomobil, İsabey Mahallesi'nde S.Ç. yönetimindeki 20 H 3435 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobildeki Zeynep Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücüler Çal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kara'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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