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        Denizli'de eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:13
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        Denizli'de eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

        Yaka Mahallesi'ndeki evde yaşanan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ümit Mutlu A. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ümit Mutlu A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının ilk ifadesinde, 4 yaşındaki üvey oğlu H.G'nin velayeti nedeniyle eşiyle tartıştığını, bu sırada mutfaktan aldığı bıçağı balkona kaçan eşi ve kucağındaki çocuğun üzerine rastgele savurduğunu söylediği öğrenildi.

        Anne ile oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

        Dün, Yaka Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A, eşi Büşra A. ile eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi bıçaklamış, anne ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

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