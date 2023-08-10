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        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:41
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        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 40 kişi, hastaneye başvurdu.

        İğdir Mahallesi'nden Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 40 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

        Hastaneye başvuranların bir bölümünün ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Sağlık sorunu yaşayanların dün akşam aynı mahallede düzenlenen düğünde ikram edilen yemeklerden yediği belirtildi.

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