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        Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:22
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        Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi'nde bir grup çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Enes Şipal, bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şipal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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