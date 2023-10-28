Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Yesevi Kızıltaş (30) idaresindeki 20 ADC 75 plakalı otomobil, Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda hareket halindeki M.P. yönetimindeki CE 8970 EH yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki arka lastikler yerinden koptu.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Kızıltaş'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.