Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kocabaş Mahallesi'nde, Mustafa Duran (45) idaresindeki 20 H 8684 plakalı motosiklete çarparak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü A.Ç. de gözaltına alındı.

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