Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü

Denizli-Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Zeki B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil, otoyolun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.​​​​​​​

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