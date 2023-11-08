Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü

        Denizli-Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli-Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Zeki B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil, otoyolun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.

        Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.

        Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürü...
        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürü...
        Denizli'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 7 ay 15 gün hapis
        Denizli'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 7 ay 15 gün hapis
        Hülya'yı bıçakla yaralayan eşine 'haksız tahrik indirimiyle' 2 yıl 7 ay hap...
        Hülya'yı bıçakla yaralayan eşine 'haksız tahrik indirimiyle' 2 yıl 7 ay hap...
        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Merkezefendi sonunda güldü
        Merkezefendi sonunda güldü