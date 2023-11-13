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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:18
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ettiği öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 20 kilo 500 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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