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        GÜNCELLEME - Denizli'de miras kavgasında akrabasını öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:30
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        GÜNCELLEME - Denizli'de miras kavgasında akrabasını öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Taşcılar Mahallesi'nde miras kalan tarla ve alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Deniz (43) ile akrabaları E.Y. (27), Y.D. (25), F.D. (52), A.D. (64) ve G.Y. (31) arasında kavga çıktı.

        Taş ve sopayla darbedilen Mehmet Deniz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtığını belirlediği 5 şüpheliyi Göcek Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe, G.Y. ile E.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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