Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bir evde gerçekleştirilen aramada, baza ve balkonda saklanmaya çalışan 2 hükümlü tespit edildi.

Diğer adreslerde ise haklarında 1 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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