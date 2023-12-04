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        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:51
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        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bir evde gerçekleştirilen aramada, baza ve balkonda saklanmaya çalışan 2 hükümlü tespit edildi.

        Diğer adreslerde ise haklarında 1 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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