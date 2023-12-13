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        Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu

        Denizli'de, evinin çatısında hareketsiz yatan ve boğazında bıçak kesiği tespit edilen öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:32
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        Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu
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        Denizli'de, evinin çatısında hareketsiz yatan ve boğazında bıçak kesiği tespit edilen öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Merkezefendi ilçesindeki bir lisede müdür yardımcısı olan Gökhan Akçay'ın (40), evinin bulunduğu Adalet Mahallesi 10085 Sokak'taki 6 katlı apartmanın çatısında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boğazında bıçak kesiği tespit edilen Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akçay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gökhan Akçay'ın eşi A.A, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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