Denizli'de elektrik direğinden düşen işçi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik hattı döşeme çalışması sırasında direkten düşen işçi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik hattı döşeme çalışması sırasında direkten düşen işçi hayatını kaybetti.
Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi (50), kabloları bağlamak için çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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