Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13
1. Periyot: 13 - 19
Devre: 33 - 41
3. Periyot: 50 - 70
Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56
DENİZLİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.