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        Denizli'de balkondan düşen kişi öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:26
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        Denizli'de balkondan düşen kişi öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Cevherpaşa Mahallesi Sefer Sokak'ta ikamet eden İbrahim Çapacı (48), üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Çapacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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