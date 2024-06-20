Denizli'de balkondan düşen kişi öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Kale ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cevherpaşa Mahallesi Sefer Sokak'ta ikamet eden İbrahim Çapacı (48), üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Çapacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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