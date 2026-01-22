Habertürk
Habertürk
        Denizli Haberleri

        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, eski yönetim kurulu üyeleriyle buluştu

        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:25
        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, eski yönetim kurulu üyeleriyle buluştu
        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Subaşıoğlu daha önce il yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantının ardından Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda konuşan Subaşıoğlu, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, partinin bir dava hareketi olarak yoluna devam ettiğini ifade etti.

        Ahde vefanın teşkilat kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Subaşıoğlu, geçmiş dönemlerde görev alan teşkilat mensuplarının bilgi ve tecrübelerinin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

