2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katılıyor.

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