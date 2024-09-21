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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı

        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:59
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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı
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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı.

        Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katılıyor.

        Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

        Yarışlar, yarın Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez kat edilmesiyle tamamlanacak.

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