2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı
2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı.
2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı.
Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katılıyor.
Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.
Yarışlar, yarın Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez kat edilmesiyle tamamlanacak.
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