Denizli'de kız arkadaşının yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sojida Kalandarova kaldırıldığı İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti. Khairullaeva ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özgür G'nin, lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra otelden koşarak çıkması otelin güvenlik kameralarınca görüntülenmişti.

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova ile Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva, üzerlerine dökülen temizlik maddesiyle yaralanmıştı.

Sanık avukatı, hayatını kaybeden Sojida Kalandarova'nın olaydan 38 gün sonra hayatını kaybettiğini, ölümünün bu olayda ilgili olmadığını savunarak müvekkilinin beratını talep etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde konakladıkları otelde Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandarova'nın yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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