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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Cooper'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Sharife Cooper'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:13
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Cooper'i transfer etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Sharife Cooper'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

        ​​​​​​​Sharife Cooper'in, 2024-2025 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket için mücadele edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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