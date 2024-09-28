Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Cooper'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

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