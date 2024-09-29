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        Denizli'de kazada ölen genç kadın toprağa verildi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşe Çevik'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:35
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        Denizli'de kazada ölen genç kadın toprağa verildi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşe Çevik'in cenazesi toprağa verildi.

        Çevik (21) için, cenazeye çok sayıda kişinin katılması nedeniyle Gölbaşı Camisi yanındaki Ahmet Terzioğlu ilkokulu bahçesinde cenaze namazı kılındı.

        Cenaze törenine Çevik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da katıldı.

        Çevik'in cenazesi, namazın ardından Buldan Kabristanlığına defnedildi.

        Merkezefendi ilçesinde dün, İ.D'nin kullandığı 20 AOF 733 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik'e çarpmış, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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