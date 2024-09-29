Denizli'de kazada ölen genç kadın toprağa verildi

Cenaze törenine Çevik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da katıldı.

Çevik (21) için, cenazeye çok sayıda kişinin katılması nedeniyle Gölbaşı Camisi yanındaki Ahmet Terzioğlu ilkokulu bahçesinde cenaze namazı kılındı.

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