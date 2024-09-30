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        Denizli'de kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazasına karışan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:17
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        Denizli'de kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazasına karışan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fatih S'nin kullandığı 20 ALT 927 plakalı motosiklet, Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran 54 HH 572 otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Mehmet Kale (27) yola savruldu.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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