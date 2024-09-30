Denizli'de kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fatih S'nin kullandığı 20 ALT 927 plakalı motosiklet, Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran 54 HH 572 otomobile çarptı.

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