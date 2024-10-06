Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan atıp tekbir getirerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Serdar Salan, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını hatırlattı.

Yaşanan katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek olduklarını belirten Salan, bunun sadece Gazze'nin değil, insanlığın savaşı olduğunu kaydetti.