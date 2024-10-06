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        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:14
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        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Valilik önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan atıp tekbir getirerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Serdar Salan, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını hatırlattı.

        Yaşanan katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek olduklarını belirten Salan, bunun sadece Gazze'nin değil, insanlığın savaşı olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Hizmet İş Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilci Ali Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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