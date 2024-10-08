Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kamyona çarpan otomobildeki sürücü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kamyona çarpan otomobildeki sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Ulusan (24) yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, Denizli Çevre Yolu Honaz Tüneli yakınlarında önünde ilerleyen Y.C. idaresindeki 20 BJ 692 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Ulusan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ulusan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?

        Benzer Haberler

        Denizli'de 10 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Denizli'de 10 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Denizli'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        Denizli'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
        Kasiyer Merve'nin öldürülmesinde sanıklara ceza yağdı
        Kasiyer Merve'nin öldürülmesinde sanıklara ceza yağdı
        Denizli'de markete düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılanan 7 sanığa...
        Denizli'de markete düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılanan 7 sanığa...
        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Denizli'de Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton balık pişirildi
        Denizli'de Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton balık pişirildi