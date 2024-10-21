Denizli'deki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Yaralılara su ve gerekli malzemeleri ulaştıran Zeybekci, kazazedelerle ilgilenerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada Burdur'daki AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi dönüşünde aynı güzergahı kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önünde meydana gelen kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyi aracından inerek yaptı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi yakınlarında H.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yola aniden dönüş yapmak isteyen 20 AJN 641 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.