Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        15 Temmuz'un Denizlili kadın kahramanı Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü yorumladı:

        SEBAHATDİN ZEYREK - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Denizli Çardak Havalimanı önünde Ankara'ya götürülecek askerleri taşıyan araçların geçişini engellemeye çalışan grupta yer alan ve bir askeri aracın anahtarlarını ele geçirmesiyle tanınan Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü, "Öldü demeyeceğim ben buna leş oldu diyeceğim" sözleriyle yorumladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz'un Denizlili kadın kahramanı Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü yorumladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEBAHATDİN ZEYREK - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Denizli Çardak Havalimanı önünde Ankara'ya götürülecek askerleri taşıyan araçların geçişini engellemeye çalışan grupta yer alan ve bir askeri aracın anahtarlarını ele geçirmesiyle tanınan Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü, "Öldü demeyeceğim ben buna leş oldu diyeceğim" sözleriyle yorumladı.

        Elif Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktığını, Ankara'ya asker gönderileceği bilgisi üzerine Çardak Havalimanı önüne gittiklerini söyledi.

        Çocuklarıyla havalimanı önünde sabaha kadar beklediklerini ifade eden Dağdelen, "O gece hiçbir şeyden korkumuz yoktu. Allah bize öyle bir güç verdi. İnsanın imanı ve vatan sevdası olduğu sürece hiçbir zaman bu hainlerden korkmayacağımızı ben o gece anladım. Onlar pes etmediler. Biz de pes etmedik. Onlar nasıl hazırlıklıysa biz de hazırlıklıyız yani. İstedikleri kadar saldırsınlar ve plan kursunlar." dedi.

        Dağdelen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini aldığında önce şükür namazı kıldığını belirterek, şunları söyledi:

        "FETÖ elebaşı öldü. Öldü demeyeceğim ben buna leş oldu diyeceğim. Onca insanın katili oldu. Keşke ölmeseydi de Türk adaletine gelseydi burada hesap verseydi. Yani bir yandan hem çok sevindim bir yandan Türk adaletine hesap vermediği için, biz ona hesap soramadığımız için, yani bir ceza almadığı için... Yatağında öldü gitti yani. Burada onun yüzünden onlarca, binlerce insan öldü, gazi oldu. Onların ahı şu anda ahirete kaldı. İsterdim ki dünyada da hesap versin."

        Elebaşının ölmesine rağmen FETÖ'nün ölmediğini, halen bir yapılanma sağlama hevesinde olduklarını anlatan Dağdelen, bu mücadelenin sona ermemesi gerektiğini dile getirdi.

        Dağdelen, "O nasıl bir vatansız, hain olarak adlandırıldıysa arkasından gelen sempatizanları da vatan haini olarak gidecekler. Tarih bunları da unutmayacak. İstedikleri emellere de ulaşamayacaklar. Devletim güçlü bir devlettir. Bunlara fırsat vermeyecektir. " ifadelerini kullandı.

        - Çardak Havalimanı önünde o gece

        15 Temmuz 2016 gecesi, Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel, Denizli Çardak Havalimanı'nı kullanarak Ankara'ya götürülmek istenmiş, havalimanına giden konvoyun önü vatandaşlar tarafından kapatılmıştı.

        Askeri araçların önüne geçerek geçişleri engellemeye çalışanlar arasında yer alan Elif Dağdelen Sarı, askeri aracın kapısını açarak anahtarı almayı başarmış ve gecenin kadın kahramanlarından biri olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Denizli'de babası ve ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutukla...
        Denizli'de babası ve ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutukla...
        Denizli'de kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücü kazada yarala...
        Denizli'de kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücü kazada yarala...
        Ağabeyi ve babasını öldürüp, evi ateşe verdi
        Ağabeyi ve babasını öldürüp, evi ateşe verdi
        GÜNCELLEME - Denizli'de yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Denizli'de yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu
        Denizli'de bir evde çıkan yangında baba ve oğlu öldü
        Denizli'de bir evde çıkan yangında baba ve oğlu öldü
        Denizli'de kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
        Denizli'de kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti