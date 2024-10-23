15 Temmuz'un Denizlili kadın kahramanı Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü yorumladı:

SEBAHATDİN ZEYREK - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Denizli Çardak Havalimanı önünde Ankara'ya götürülecek askerleri taşıyan araçların geçişini engellemeye çalışan grupta yer alan ve bir askeri aracın anahtarlarını ele geçirmesiyle tanınan Elif Dağdelen, örgüt elebaşının ölümünü, "Öldü demeyeceğim ben buna leş oldu diyeceğim" sözleriyle yorumladı.

Elif Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktığını, Ankara'ya asker gönderileceği bilgisi üzerine Çardak Havalimanı önüne gittiklerini söyledi.

Çocuklarıyla havalimanı önünde sabaha kadar beklediklerini ifade eden Dağdelen, "O gece hiçbir şeyden korkumuz yoktu. Allah bize öyle bir güç verdi. İnsanın imanı ve vatan sevdası olduğu sürece hiçbir zaman bu hainlerden korkmayacağımızı ben o gece anladım. Onlar pes etmediler. Biz de pes etmedik. Onlar nasıl hazırlıklıysa biz de hazırlıklıyız yani. İstedikleri kadar saldırsınlar ve plan kursunlar." dedi.

"FETÖ elebaşı öldü. Öldü demeyeceğim ben buna leş oldu diyeceğim. Onca insanın katili oldu. Keşke ölmeseydi de Türk adaletine gelseydi burada hesap verseydi. Yani bir yandan hem çok sevindim bir yandan Türk adaletine hesap vermediği için, biz ona hesap soramadığımız için, yani bir ceza almadığı için... Yatağında öldü gitti yani. Burada onun yüzünden onlarca, binlerce insan öldü, gazi oldu. Onların ahı şu anda ahirete kaldı. İsterdim ki dünyada da hesap versin."

Elebaşının ölmesine rağmen FETÖ'nün ölmediğini, halen bir yapılanma sağlama hevesinde olduklarını anlatan Dağdelen, bu mücadelenin sona ermemesi gerektiğini dile getirdi.