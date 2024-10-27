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        Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:09
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        Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışma yapıyor.

        Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda ise helikopterle söndürme yapılıyor.

        Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

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