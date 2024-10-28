Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz çalışma sürdürüyor.

Yangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor.

Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkanı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor.