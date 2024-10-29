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        Kale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:08
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        Kale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz ve ilçe protokolünün katıldığı törende şiirler okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Daha sonra belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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