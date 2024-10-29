Kale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kale Kaymakamı Burak Gürbüz ve ilçe protokolünün katıldığı törende şiirler okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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