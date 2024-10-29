Kale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kale Kaymakamı Burak Gürbüz ve ilçe protokolünün katıldığı törende şiirler okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Daha sonra belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.
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