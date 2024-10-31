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        Denizli'de arkadaşının öldüğü kazada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:11
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        Denizli'de arkadaşının öldüğü kazada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kumkısık Mahallesi'nde 28 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Ayşe Tosun (17), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

        Tosun'un cenazesi, Çal ilçesindeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kumkısık Mahallesi'nde 27 Ekim'de ters yönde ilerleyen M.Y. (47) idaresindeki 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay'ın (18) kullandığı 72 ABV 238 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Abay ile motosikletteki Ayşe Tosun yaralanmıştı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abay müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Y. (47) işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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