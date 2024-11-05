Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'nde jandarmaya başvuran S.T, evine gelen 3 kişinin bıçakla tehdit ederek 200 bin lirasını, banka kartlarını ve cep telefonunu aldığını ifade etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüpheliler Ç.D. (41), A.F. Ö. (30) ve M.D'nin (28) Uşak'ta olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.