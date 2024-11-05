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        Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çal ilçesinde yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:17
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        Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Çal ilçesinde yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'nde jandarmaya başvuran S.T, evine gelen 3 kişinin bıçakla tehdit ederek 200 bin lirasını, banka kartlarını ve cep telefonunu aldığını ifade etti.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Şüpheliler Ç.D. (41), A.F. Ö. (30) ve M.D'nin (28) Uşak'ta olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

        M.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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