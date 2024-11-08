Denizli'de metal işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde yangın çıktı.

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