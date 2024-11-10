Kale'de yağmur duası yapıldı

Kaymakam Burak Gürbüz ve Belediye Başkanı Erkan Hayla da mahalleliyle bir araya geldi.

Koyun Baba Türbesi'nde toplanan mahalleli, yağmur yağması için dua etti.

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