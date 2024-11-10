Kale'de yağmur duası yapıldı
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.
Koyun Baba Türbesi'nde toplanan mahalleli, yağmur yağması için dua etti.
Duanın ardından imece usulüyle pişirilen yemekler ikram edildi.
Kaymakam Burak Gürbüz ve Belediye Başkanı Erkan Hayla da mahalleliyle bir araya geldi.
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