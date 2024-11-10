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        Kale'de yağmur duası yapıldı

        Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:13
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        Kale'de yağmur duası yapıldı
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        Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Çamlarca Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

        Koyun Baba Türbesi'nde toplanan mahalleli, yağmur yağması için dua etti.

        Duanın ardından imece usulüyle pişirilen yemekler ikram edildi.

        Kaymakam Burak Gürbüz ve Belediye Başkanı Erkan Hayla da mahalleliyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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