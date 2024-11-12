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        Çal'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:50
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        Çal'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Çal ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde yaşayan Sülbiye P'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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