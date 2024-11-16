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        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:08
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        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Özer Sert'in kullandığı 20 L 8586 plakalı otomobil, Poyrazlı Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden tarlaya fırlayan sürücünün babası Hasan Hüseyin Sert (82) sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan sürücü, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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