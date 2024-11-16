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        Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Denizli'de tatlı kutusuna sakladığı 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:37
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        Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Denizli'de tatlı kutusuna sakladığı 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği şüphesiyle durdurduğu yabancı uyruklu şüphelinin el çantasında arama yaptı.

        Aramada iki kutu içinde tatlıların altına saklanmış halde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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