Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği şüphesiyle durdurduğu yabancı uyruklu şüphelinin el çantasında arama yaptı.

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