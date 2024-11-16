Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Denizli'de tatlı kutusuna sakladığı 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Denizli'de tatlı kutusuna sakladığı 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği şüphesiyle durdurduğu yabancı uyruklu şüphelinin el çantasında arama yaptı.
Aramada iki kutu içinde tatlıların altına saklanmış halde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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