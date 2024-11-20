Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletteki kurye ağır yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletteki kurye ağır yaralandı.
Hakan K'nin kullandığı 20 AOA 661 plakalı motosiklet, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.