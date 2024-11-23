Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Öte yandan bölgede ağaç ve park halindeki araçların da kar altında kaldığı görüldü.

Bazı sürücüler araçları akaryakıt istasyonlarına park ederek kar yağışını izlemeyi tercih etti.

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