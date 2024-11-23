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        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:24 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:32
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        Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

        Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerince önlemler artırıldı.

        Bazı sürücüler araçları akaryakıt istasyonlarına park ederek kar yağışını izlemeyi tercih etti.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sürüyor.

        Kara yolunu kullanan sürücülerden Ali İhsan Oklu, merkezde yağmur yağdığını yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını söyledi.

        Öte yandan bölgede ağaç ve park halindeki araçların da kar altında kaldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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